Zwei Varianten von Gas-Autos

Gasbetriebene Autos gibt es in zwei Varianten: Einmal mit Auto- oder Flüssiggas (LPG = Liquefied Petroleum Gas), das bei der Ölförderung anfällt und unter geringem Druck flüssig wird. Das ist Propan- und Butangas, wie es auch in den handelsüblichen Gasflaschen enthalten ist. Flüssiggas wird auch in anderen Bereichen eingesetzt, etwa zum Heizen und in der Industrie. Die zweite Variante ist komprimiertes Erdgas in einem Drucktank (CNG = Compressed Natural Gas). Beide haben Umweltvorteile bei den CO2-Emissionen und vor allem beim Ausstoß von Stickoxiden gegenüber Benzin- und Dieselaggregaten. Allerdings fallen bei der Umrüstung von Pkw auf Autogas zusätzliche Kosten an.