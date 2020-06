Trotz Corona Moderator Frank Buschmann will im Sommer heiraten

Moderator und Fußball-Kommentator Frank Buschmann (55) kommt noch in diesem Jahr unter die Haube. Er heiratet im Corona-Sommer seine langjährige Lebensgefährtin Lisa Heckl (38). Buschmann bestätigte der "Bild am Sonntag": "Ja, das stimmt. Wir lassen uns die Hochzeit in diesem Sommer auch von Corona nicht nehmen!"