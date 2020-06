Trotz Corona-Krise Ist der "Tatort"-Nachschub gesichert?

Die Corona-Pandemie hatte zwischenzeitlich viele Dreharbeiten zum Erliegen gebracht. "Tatort"-Fans müssen sich allerdings keine Sorgen machen: Nach derzeitiger Planung stehen "genug Filme bis zum Ende des Jahres zur Verfügung", erklärt Volker Herres (62), Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, in einem Interview mit "Bild am Sonntag". "Auch die zwei Tatort-Folgen aus München und Dortmund zum 50-jährigen Jubiläum werden nach aktuellem Stand fertig." Unabhängig vom "Tatort" soll es ebenfalls "keine Wiederholungs-Welle" geben, so Herres. "Inzwischen wird ja Gott sei Dank bei vielen Projekten wieder gedreht - unter speziellen Hygiene- und Abstandsregeln".