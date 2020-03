49 Prozent Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang

Damit werde die Wahlbeteiligung mindestens so hoch sein wie vor zwei Wochen, eher sogar höher, sagte ein Sprecher des KVR in München. Im ersten Anlauf lag die Wahlbeteiligung dem amtlichen Ergebnis zufolge bei 49 Prozent. Auch an den KVR-Briefkästen sei "reger Betrieb". Schlangen bildeten sich dort zwar keine, die Bürger kämen allerdings zeitweise im Minutentakt.