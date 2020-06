Trotz Corona-Krise Die neue Show von Jan Böhmermann kommt im Herbst

Nach der letzten Folge des "Neo Magazin Royale" im vergangenen Dezember kehrt Moderator und Satiriker Jan Böhmermann (39) in diesem Herbst mit einer neuen Show ins TV zurück. Das berichtet "DWDL". Momentan arbeite er laut dem Bericht mit seinem Team an einem neuen Format, das dann im ZDF-Hauptprogramm ausgestrahlt werden soll. Das habe ein Sprecher des Senders auf Nachfrage des Medienmagazins bestätigt. Man halte trotz Corona-Krise an einem bereits Ende 2019 beschlossenen Fahrplan fest.