Freising (dpa/lby) - Auch die Einschränkungen infolge der Corona-Krise haben im oberbayerischen Freising die Feierlaune einer Gruppe junger Leute nicht bremsen können. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde gegen Mitternacht eine lautstarke Party aus einer Gaststätte gemeldet. Die Beamten trafen dort sieben Personen an, die ihren eigenen Tanz in den Mai veranstalteten.