Trotz Bundesliga-Frust Mario Götze und seine Ann-Kathrin machen Blitz-Urlaub in Mailand

Mit seinem Team Borussia Dortmund schiebt Mario Götze (27) derzeit ein wenig Frust: Zum einen läuft es in der Liga nicht nach Plan, zum anderen bekommt der Weltmeister-Torschütze von 2014 momentan von seinem Trainer nur begrenzte Einsatzzeiten. Höchste Zeit also für den Fußball-Profi mit seiner Ehefrau Ann-Kathrin Götze (29) mal ein wenig die Seele baumeln zu lassen. Die beiden befanden sich in Mailand auf einem Kurztrip, wie sie ihre Fans via Instagram wissen ließ.