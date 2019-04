Anwohner hatten sich über Lärm, Müll und Wildbiesler beschwert, auch die Stadt hatte Bedenken wegen Schäden an Natur und Umwelt angemeldet. Der Bezirksausschuss hatte sich derweil hinter die Organisatoren gestellt und sich bemüht das Festival auch weiterhin in Freimann zu halten. Wannda e.V., der Verein, der das Festival organisiert ist auch Betreiber der "Alten Utting" und des "Bahnwärter Thiel" und der "Gans am Wasser".