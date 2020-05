"Ich finde das nicht okay, diese mangelnde Wertschätzung denen gegenüber, die den Laden am Laufen halten", sagt sie zur AZ. "Es wären ja jetzt genug Parkplätze frei, weil ja keine Besucher kommen, es gibt gerade keinen Mangel an Parkplätzen", argumentiert sie. Sie sei zwar selbst gerade krankgeschrieben, wisse aber, dass viele Kollegen täglich mit dem Auto nach München pendelten; öffentlicher Nahverkehr und Schichtdienst seien unvereinbar.