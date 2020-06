Trotz 38 Jahre Altersunterschied Dolph Lundgren hat sich verlobt

Auch Sylvester Stallone (73), mit dem Lundgren in "Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts" und in der "Expandables"-Reihe gemeinsam vor der Kamera stand, gratulierte seinem Kollegen. Zu dem Post schrieb Sly: "Herzlichen Glückwunsch mein guter Freund. Du bist der Beste." Für Lundgren wird es bereits die dritte Ehe werden. Mit seiner zweiten Frau Anette Qviberg hat er zwei mittlerweile erwachsene Töchter (24 und 18). Lundgren und Qviberg sind allerdings bereits seit 2011 geschieden. In den 80ern war Lundgren unter anderem mit der Sängerin Grace Jones (72) liiert.