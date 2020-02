Trotz 167 Millionen Follower Selena Gomez will Instagram abschaffen

Sie hat die viertmeisten Follower auf Instagram, doch es wäre Selena Gomez (27, "Lose you to love me") lieber, wenn die Plattform nicht existieren würde. Das gab die Sängerin in einem Interview mit dem US-Magazin "Dazed" zu. "Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es die Identität meiner Generation zerstört."