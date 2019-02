Ludwigsvorstadt - Wie die Polizei berichtet, stritten sich ein 44 Jahre alter Mann sowie ein 34-Jähriger am späten Montagabend in der Goethestraße. Es kam zu Handgreiflichkeiten, die Auseinandersetzung eskalierte. Der 34-Jährige schlug dem zehn Jahre älteren Mann eine Bierflasche gegen den Kopf, sodass er eine Platzwunde erlitt. Um die Wunde zu versorgen, ging er in eine nahegelegene Gaststätte, der Flaschen-Prügler flüchtete vom Tatort.