Der Mann hatte knapp über zwei Promille – er beleidigte den 15-Jährigen massiv in einem Schnellimbiss am Bahnhof in Pasing. Anschließend folgte er dem Syrer durch eine Unterführung zum Bahnsteig, dort soll der 15-Jährige den Betrunkenen zur Rede gestellt und direkt angesprochen haben, ihn nicht weiter zu verfolgen.