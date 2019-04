Tritt er in die Fußstapfen seines Opas? Luca Beckenbauer: Dem Enkel des "Kaisers" winkt ein Profi-Vertrag

Auch der Nachwuchschef des Vereins, der ehemalige FC-Bayern-Spieler Michael Tarnat (49), ist ein großer Fan des 18-Jährigen. Er war es, der Luca vor einen Jahr aus der Schalke-Jugend nach Hannover holte. "Der Name ist eine hohe Bürde, jeder denkt gleich an seinen berühmten Opa. Ich habe damals mit dem Franz telefoniert und ihm erklärt, dass 96 ein guter Schritt wäre. Hier kann er sich in Ruhe weiterentwickeln. Luca ist sehr ehrgeizig, er übernimmt als Kapitän Verantwortung und macht seine Sache sehr gut", so Tarnat.