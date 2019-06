Trip nach Spanien Sophie Turner: So heiß ging es bei ihrem Junggesellinnen-Abschied her

Anfang Mai 2019 gaben sich "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (23) und Sänger Joe Jonas (29, "Sucker") spontan in Las Vegas das Jawort. Doch die große Traumhochzeit soll offenbar noch folgen. Berichten zufolge findet die eigentliche Zeremonie im Sommer in Frankreich statt. Wenig verwunderlich also, dass sich Turner erst jetzt zu ihrem Junggesellinnen-Abschied mit ihren Freundinnen auf nach Spanien machte, um zu feiern. Natürlich war ihre "GoT"-Kollegin Maisie Williams (22) mit von der Partie. Zwei andere Damen fehlten aber...