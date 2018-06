Es ist Donnerstagmittag, das katastrophale WM-Aus der Deutschen ist noch nicht einmal 24 Stunden her. Doch in diesem Kaufhaus in der Innenstadt sind schon viele Deko-Artikel verräumt. Fahnen und Hüte in Deutschlandfarben liegen in großen, grauen Boxen, die Regale sind beinahe leer.