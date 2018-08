Köln/München - Es gab Zeiten, da waren die drei Streifen in der Fußball-Bundesliga omnipräsent. Bis zu 16 Klubs hat Adidas mal in einer Saison ausgestattet, vor 20 Jahren waren es immerhin noch neun. Kaum zu glauben, das in der am Freitag beginnenden Saison im deutschen Oberhaus nur noch der deutsche Rekordmeister Bayern München in den Trikots des weltweit operierenden Sportartikel-Riesen aus Herzogenaurach aufläuft.