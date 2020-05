Tricks zur richtigen Aufbewahrung Die Erdbeerzeit beginnt: So bleibt die Frucht lange frisch

Im Mai beginnt in Deutschland eine der beliebtesten Zeiten, wenn es um Obst und Früchte geht: die Erdbeersaison. Doch so köstlich und frisch Erdbeeren auch schmecken mögen, hat man sie daheim in größeren Mengen, ist es häufig fast unmöglich, alles rechtzeitig aufzubrauchen. Denn Erdbeeren verderben schnell und können bereits nach nur einem Tag Schimmel ansetzen. Mit diesen einfachen Tricks lässt sich die Haltbarkeit verlängern.