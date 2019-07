Die Münchnerin war völlig aufgelöst, ging zur Bank und hob all ihre Ersparnisse ab: 29.000 Euro. Zu Hause hatte sie weitere 6.000 Euro für Notfälle zurückgelegt. Mit dem Geld in der Tasche fuhr sie auf dem Rad zum vereinbarten Treffpunkt. Sie übergab 35.000 Euro an einen Unbekannten, in der festen Überzeugung, ihre Tochter so helfen zu können.