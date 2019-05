Tribut an die Hollywood-Ikone So emotional trauern die Stars um Doris Day

Sarah Jessica Parker schrieb ihr Briefe, ohne sie abzuschicken

"Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (54) überraschte mit einer besonders emotionalen Hommage: "Oh Ms. Day. Ein Cincinnati-Girl genau wie ich. Wie viele Briefe ich an Sie entworfen und nicht geschickt habe", schrieb Parker auf Instagram an Doris Day, die ebenfalls in Cincinnati aufgewachsen war. Sie habe nie die richtigen Worte gefunden, aber jeder Brief habe dasselbe sagen wollen: "Ich liebe Sie".