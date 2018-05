Und im Fall eines dritten Triumphes hätten Sie, zumal im Alter von 36 Jahren, Ihre Karriere beendet?

Ich hätte es zumindest hinterfragt. Denn wenn ich mit so einer schiefen Vorbereitung inklusive Krankheit wie im letzten Jahr erneut Weltmeister geworden wäre, hätte etwas mit der Verhältnismäßigkeit des Aufwandes nicht gestimmt. Dann wäre der Aufwand unnötig hoch gewesen. Doch es kam ja anders. 2017 ist noch in meinem Hinterkopf präsent, aber mehr als Antrieb, als Motivation. Ich will so etwas, solche Schmerzen, nie wieder erleben.

Spüren Sie nun weniger Druck? Der letztjährige Sieger Patrick Lange, den Sie auf dem Highway sogar anfeuerten, als er Ihnen entgegenkam, ist nun der Titelverteidiger.

Ich spüre genau denselben Druck, denn den mache ich mir schon selbst! Es wäre doch eine schöne Story, wenn es nochmal knallt, wenn ich es nochmal packen könnte.

Frodeno: Lange, Kienle und Gomez sind die Haupt-Konkurrenten

Wer sind denn Ihre Hauptkonkurrenten mit Blick auf Hawaii?

Patrick Lange ist wieder ein Kandidat, er war ja 2016 schon Dritter, hat mit dem Sieg letztes Jahr bewiesen, dass er es draufhat. Es ist die Frage, wie er mit dem Erfolg aus dem letzten Jahr umgeht. Aber ich verfolge seinen Weg nur aus der Ferne.

Und Ihr Dauerrivale Sebastian Kienle?

Er wird wie immer alles in diesen Wettkampf investieren und reinlegen, was in ihm steckt. Außerdem rechne ich mit Javier Gomez.

Wie lautet Ihre Saisonplanung bis zum Jahres-Höhepunkt in Kona?

Ich starte am 8. Juli bei der Ironman-EM in Frankfurt und auf dem Weg dorthin im Juni unter anderem auf der Mitteldistanz im Kraichgau. Generell arbeite ich weiter an meiner Leistung, möchte wieder richtig zufrieden nach einem Wettkampf sein. Wie zuletzt im Frühjahr beim "Ironman 70.3 Oceanside" in Kalifornien und bei der "Challenge Taiwan" – obwohl letzterer eher ein Trainingswettkampf war. Beide Male stimmten meine Wattwerte, meine Zeiten.

Kommt Ihnen als Geschlagener von 2017 in diesem Jahr die Rolle des Herausforderers entgegen?

Ich bin 36, habe alle Höhen und Tiefen erlebt. Wenn manche Medien das so sehen, lässt mich das kalt. Ich gehe mit der Ambition in jeden Wettkampf, mein bestes Rennen zu liefern.

