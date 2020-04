Trettl, Henssler, Müller Kochen in der Krise: Diese Starköche kochen live für ihre Follower

Wegen der Corona-Krise sind viele Restaurants und Cafés geschlossen. Auch wenn es vielerorts die Möglichkeit gibt, Essen per Telefon zu bestellen und dann abzuholen, oder sich beliefern zu lassen, für die meisten Deutschen heißt es in diesen Wochen der Isolation immer öfter: ran an den Herd. Um mehr Vielfalt auf den Teller zu bringen, kochen Starköche wie Steffen Henssler (47, "Grill den Henssler"), Nelson Müller (41, "Masterchef") oder Roland Trettl (48, "The Taste") deshalb in den sozialen Medien mit ihren Followern gemeinsam.