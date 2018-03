Trennung war "sehr dunkel" Hat Brad Pitt die Trennung von Angelina Jolie tatsächlich überwunden?

Es gibt Lichtblicke

Doch Pitt-Fans können aufatmen, denn dem Schauspieler scheint es laut dem Insider in letzter Zeit sehr viel besser zu gehen. Pitt sähe deutlich gesünder und glücklicher aus. "Er scheint vom Leben begeistert zu sein", heißt es. Ob Pitts heiterer Gemütszustand etwas mit seinem Beruf zu tun? Möglich wäre es: Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Schauspieler an der Seite von Leonardo DiCaprio (43, "Titanic") für den neuen Tarantino-Streifen "Once Upon a Time in Hollywood" vor der Kamera stehen wird.