Trennung von Rebecca Rittenhouse "Gossip Girl"-Star Chace Crawford ist wieder Single

Guten Nachrichten für alle Verehrerinnen von "Gossip Girl"-Star Chace Crawford (33): Der Schauspieler ist nach einer längeren Beziehung wohl wieder Single und offenbar auf der Suche nach einer neuen Liebe. Dem Magazin "Us Weekly" verriet er bei der Vorführung des Films "The Boys" im Rahmen des Tribeca Film Festivals seinen Beziehungsstatus. "Ich date ein bisschen, aber es ist nichts Ernstes in Sicht", erklärte er. Die letzten Jahre war er mit seiner Schauspielkollegin Rebecca Rittenhouse liiert. Doch diese Liebe ist nun offenbar Geschichte.