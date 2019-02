Trennung von Marissa Ribisi Nach fast 15 Ehejahren: Beck lässt sich scheiden

Am Sonntag durfte sich Beck noch über zwei Grammys freuen, die er für "Colors" erhielt. Trophäen gab es dafür in den Kategorien "Bestes Alternative-Album" und "Beste Abmischung eines Albums". Zur Verleihung kam der Musiker in Begleitung seiner Tochter. Der siebenfache Grammy-Gewinner heimste 2015 bereits mit "Morning Phase" den Preis für das "Album des Jahres" ein. Der Künstler war Mitte der 90er Jahre mit dem Hit "Loser" weltweit bekannt geworden.