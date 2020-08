Trennung von Joseph Robinson Nach acht Monaten Beziehung: Millie Bobby Brown ist wieder Single

Karrieren zeigen in unterschiedliche Richtungen

Wie ein Insider wissen will, soll vor allem die Entfernung zwischen Brown und Robinson der entscheidende Grund für die Trennung gewesen sein. Der britische Schauspiel-Shootingstar hält sich wegen seiner steilen Karriere viel in den USA auf, während der Sportler von den Wigan Warriors intensiv an seiner Profi-Laufbahn in Großbritannien arbeitet. Joseph, Sohn des bekannten britischen Rugby-Spielers Jason Robinson (46), soll zudem einen vollen Terminkalender und wenig Zeit für Privates haben. "Sie waren voll dabei und glücklich sich auf Social Media zu zeigen, aber es scheint, als ob die Dinge gerade erst ihren Lauf genommen hätten", heißt es von der Quelle weiter. Offizielle Statements der beiden Teenager zu dem Liebes-Aus gibt es noch nicht.