Die Leidenschaft fürs Kochen wurde Frank Rosin (53) im Prinzip in die Wiege gelegt: Als Sohn einer Imbissstand-Betreiberin und eines Gastro-Großhändlers kam der heutige Fernsehkoch schon früh in Berührung mit der Lebensmittelindustrie. Nach einer klassischen Kochlehre ging es für den gebürtigen Dorstener zunächst auf "Wanderschaft": unter anderem als Sous-Chef an Bord der Yacht "SeaCloud". Nach seiner Rückkehr eröffnete er 1990 sein erstes Restaurant: "Rosin".