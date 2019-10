Trennung und Date mit dem Ex Travis oder Tyga? Kylie Jenner spricht Klartext

Auch zu dem angeblichen mitternächtlichen Date mit ihrem Ex Tyga (29) hat sich Jenner geäußert. Die Unternehmerin schreibt: "Das Internet macht alles hundertmal dramatischer als es wirklich ist. Es gab kein Zwei-Uhr-Date mit Tyga." Sie habe lediglich zwei Freunde bei einem Studio abgesetzt, in dem Tyga zufällig auch war. Ihre Follower scheinen das nicht glauben zu wollen - unter dem Post häufen sich die Lachsmileys. Sehr oft wird auch gefragt, warum Jenner dann in das Gebäude hineingegangen sei. Kylie und Tyga waren zwischen 2014 und 2017 in einer ständigen On-Off-Beziehung.