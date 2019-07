Silbereisen: Das Publikum sieht nicht das Wahre

Franz Silbereisen hält das Show-Geschäft und die Schlagerwelt, in der sich sein Bruder mit Helene Fischer aufhält, für eine Scheinwelt. Sie gaukle den Leuten eine heile Welt vor, die es so nicht gibt. Alles sei oberflächlich und unecht, so der gläubige Christ.