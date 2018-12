There's no Business like Showbusiness... In der Show-Welt wird, das darf man nie vergessen, nichts dem Zufall überlassen. Warum Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) ausgerechnet am Mittwochabend ihre Trennung verkündeten? Weil es so natürlich viel sympathischer (auch fürs eigene Image) ist, als wenn plötzlich irgendwelche Fotos und Videos auftauchen, die Helene innig mit einem neuen Mann zeigen.