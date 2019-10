Meg Ryan (57) wollte sich zum zweiten Mal vor den Traualtar wagen. Doch dazu wird es nicht kommen, wie das Magazin "Us Weekly" berichtet. Ein Jahr nach Bekanntwerden der Verlobung via Instagram sollen sich die Schauspielerin und der Sänger John Mellencamp (69, "Hurts So Good") getrennt haben. Jahrelang führte das Paar eine längere On-Off-Beziehung.