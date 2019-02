Das Paar hatte sich 2011 in der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" kennengelernt. Pietro belegte damals den ersten, Sarah den zweiten Platz. In den folgenden Jahren heirateten sie und bekamen den gemeinsamen Sohn Alessio - das alles wurde in der in der Reality-Tv-Sendung "Sarah & Pietro" festgehalten. Ende 2016 trennte sich dann das Paar.