Der österreichische Volksmusiker Andreas Gabalier (34) hat nach der Trennung von seiner langjährigen Freundin Silvia Schneider den aussagekräftigen Song "Vergiss Mein Nicht" als Single veröffentlicht. Das Lied war der Titeltrack seines 2018 erschienen Studioalbums. In dem Lied singt Gabalier Zeilen wie "Liebe ist die Kraft des Lebens/ die verglüht und nie zerbricht" oder "Lieben heißt auch zu vergeben/ Seelen finden keine Ruh/ wenn sie nicht in Liebe leben/ niemand liebt wie Du". Die Trennung von Gabalier und Schneider war am vergangenen Wochenende bekannt geworden.