In Nürnberg gibt es keine gesonderten Biomüll-Kontrolleure, allerdings verfügen die Abholfahrzeuge über Metall-Detektoren an der Schüttung, wie ein Sprecher sagte. Wenn zudem offensichtlich sei, dass eine Biotonne zu viele Fremdkörper enthalte, werde der Besitzer zum Nachsortieren aufgefordert. Passiere dies nicht, werde der Inhalt als Restmüll entsorgt - gegen eine Gebühr von rund 50 Euro. Dies komme aber nur in Ausnahmefällen vor, sagte der Sprecher. "In der Regel bekommen wir wirklich gut sortierten Biomüll." Wenn es "Ausreißer" gebe, setze man zudem auf Abfallberater. In Augsburg werden Tonnen nicht regelmäßig kontrolliert, sondern nur bei konkreten Anlässen.