Trendy bei Preisverleihung Janin Ullmann am Tag nach der Trennungsnews wieder auf der Bühne

Es war ihr erster öffentlicher Auftritt nach Bekanntgabe der Trennung von Ehemann Kostja Ullmann (34) am Montag. Nur einen Tag danach stand Schauspielerin und Moderatorin Janin Ullmann (37) am Dienstag in Hamburg bei der Vergabe der LeadAwards 2018 wieder auf der Bühne und hielt eine Laudatio.