Trendsetterin Billie Eilish Festival-Saison 2019: Diese Coachella-Trends sind der Hit

Weitere beliebte Marken unter den Festival-Besuchern waren Chanel und Ganni. Aber auch preiswertere Labels haben im Festival-Modezyklus ihren festen Platz. So wurde Hailey Bieber in Vans gesichtet, Jaden Smith mit Sneakern von New Balance, Billie Eilish in Nike sowie Alessandra Ambrosio und Gigi Hadid in Mango.