Trend-Wassersport Stand-up-Paddling: Warum jetzt alle verrückt danach sind

Wer noch nie ein SUP gesehen hat, der war in den vergangenen Jahren vermutlich nicht am Meer oder an einem See. Denn das Stand-up-Paddling (SUP) ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern ein Trend-Sport. Auch Schauspielerin Lisa Maria Potthoff (41, "Eberhoferkrimis", "Sarah Kohr") genießt gerade eine SUP-Auszeit am Chiemsee: "SUP statt SUV", so ihr Kommentar auf Instagram. Überraschend ist der Siegeszug dieser entschleunigenden und vielseitigen Wassersportart mit den inzwischen aufblasbaren Boards (inflatable SUPs) allerdings nicht.