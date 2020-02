Trend-Material 2020 "Riverdale"-Star Camila Mendes setzt alles auf Leder

Dass "Riverdale"-Star Camila Mendes deutlich mehr zu bieten hat als ihre Schauspielkünste, bewies sie mit ihrem jüngsten Auftritt in Italien. Am Samstag besuchte die 25-Jährige im Rahmen der Mailand Fashion Week die Runway-Show des italienischen Luxus-Labels Salvatore Ferragamo - und hüllte sich zugleich in eine seiner Kreationen.