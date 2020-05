Saison wird bis November verlängert

Zudem haben die Gemeinden am Donnerstag beschlossen, die Saison bis in den November zu verlängern. "Auch im November haben wir ja noch oft wunderbares Bergwetter", sagt die Tourismus-Sprecherin.

Mittlerweile sind die Münchner und andere Gäste auch am Tegernsee und im Allgäu wieder willkommen. Rund um den Forggensee und das Schloss Neuschwanstein, wo Gemeinden die Wanderparkplätze ab- und Ausflügler ausgesperrt hatten, heißt es jetzt: "Die Parkplätze sind wieder offen", so Sprecher Thomas Brandl vom Landratsamt Ostallgäu gam Donnerstag zur AZ.

Auch am Tegernsee heißt es wieder: "Touristen und Ausflugsgäste sind herzlich willkommen", sagt Bürgermeister Johannes Hagn am Donnerstag zur AZ. Ende März hatte er die Münchner noch aufgefordert, nicht mehr an den See zu kommen – mit dem etwas unglücklichen Satz "Wir können den Münchner den Dreck nicht mehr hinterherräumen".

Am Donnerstag entschuldigte er sich: "Ich hätte das so nicht formulieren sollen." Tatsächlich waren damals (fast) alle seine Bauhofmitarbeiter, die auch fürs Mülleimer-Leeren und Klohäusl-Saubermachen zuständig sind, in Quarantäne. "Nun sind sie wieder gesund. Und wir haben keine einzige Neuinfektion mehr in ganz Tegernsee", betont er.

Alpenvereinshütten sollen ab 18. Mai sukzessive wieder öffnen

Auch die Bergsaison ist greifbar nah: Für die Alpenvereinshütten wird derzeit eifrig an Konzepten gefeilt. Sie sollen ebenfalls sukzessive wieder öffnen. Ab 18. Mai – so die Planung – können sich Bergwanderer wieder auf der Terrasse vieler Hütten mit einer Brotzeit oder einem Bier stärken. Ab 30. Mai sollen auch Übernachtungen wieder möglich sein.

Plätze wird es aber deutlich weniger geben als in Vor-Corona-Zeiten. "Außerdem kommt eine generelle Reservierungspflicht", erklärt Thomas Bucher vom Alpenverein. Anders wäre die Einhaltung der Corona-Hygieneregeln nicht möglich. In Hotels und Pensionen wird die Anzahl der Betten ebenfalls deutlich schrumpfen: auf 60 Prozent. Die Benutzung von Saunen, hauseigenen Schwimmbädern und Wellnessbereichen ist nicht erlaubt.

Einen Riesen-Ansturm erleben bereits viele Campingplätze in Bayern. "Bei uns klingelt permanent das Telefon", berichtet Werner Wilhelm, der das Camping Resort Zugspitze in Grainau betreibt. "Wir hatten am Mittwoch und Donnerstag jeweils 400 Reservierungswünsche für Juni, Juli und August. Das ist fünf Mal so viel wie sonst. Die Nachfrage ist immens."

Auf dem Campingplatz am Pilsensee ist der Ansturm sogar so groß, dass Betriebsleiter Martin Zerhoch am Donnerstag die Buchungen gestoppt hat. "Wir wissen noch nicht, ob wir unsere 150 Plätze, die wir neben den 350 Dauercampern haben, überhaupt alle vergeben dürfen." Wenn die Gemeinschaftssanitäranlagen geschlossen bleiben müssen, blieben für die Camper nur zehn Mietbäder mit Privatbad und Dusche, die sie dazu buchen müssten. Zerhoch: "Dann könnten wir statt 150 nur zehn Zeltplätze vergeben. Das macht dann für uns wenig Sinn."

Egal, ob’s nach den anstrengenden Corona-Wochen nun ein Urlaub auf dem Campingplatz in Bayern werden soll oder Strandurlaub an der Ostsee, Reisebüro-Chefin Renate Hackler rät, nicht zu lange zu warten. "Die guten Angebote sind schnell weg." Ihr Tipp für Corona-Zeiten: "Nur mit Stornierungsmöglichkeit buchen!"

Lesen Sie auch: Sommer am Sudelfeld - Kommt ein Erlebnispark?