Trend-Frisur in Perfektion Frischer Herbst-Look: Charlize Theron zeigt sich mit blondem Pixie-Cut

Den toughen Kurzhaarschnitt hat sich die Schauspielerin für ihre Rolle als Computer-Terroristin Cipher in "Fast & Furious 9" zugelegt, wie sie bereits Anfang September auf Instagram verriet. Für den Dreh waren ihre Haare aber noch vorwiegend dunkelbraun. Pünktlich zum Start in den Herbst hat sich die Schauspielerin nun für eine hellere Haarfarbe mit blonden Strähnen entschieden. Bei ihrem Auftritt in New York sorgte eine große Sonnenbrille in Schwarz für einen Kontrast und brachte den neuen Look perfekt zu Geltung.