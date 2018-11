Trevor Parkes: Natürlich ein dreckiges Tor

Dem EHC, dem Triple-Meister, hatten genau diese Treffer in den letzten Monaten, in denen Parkes mit einer Oberkörperverletzung ausgefallen war, gefehlt. Am Sonntag bei den Kölner Haien stand der 27-Jährige zum zweiten Mal seit seiner unfreiwilligen Pause wieder auf dem Eis – und traf gleich wieder.