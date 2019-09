Justin Schütz: Wie geht's im Nationalteam weiter?

Der gebürtige Kasseler wurde 2018 von den Florida Panthers aus der nordamerikanischen Profiliga NHL in der sechsten Runde an 170. Position gedraftet, in diesem Sommer durfte er eine Woche lang am Development Camp des Teams aus Sunrise teilnehmen.

Im Februar bestritt er zudem seine ersten beiden A-Länderspiele für Deutschland. In diesem Jahr scheint Schütz einen weiteren großen Schritt nach vorne zu machen, auch die Versetzung in die Reihe mit Mark Voakes und Maximilian Kastner tat ihm gut.

EHC-Youngster John-Jason Peterka: "So kann es weitergehen"

"Justin hat uns am Wochenende zweimal zum Sieg geschossen", sagte Jackson, "er ist ein starker Spieler. Er nimmt auch Checks und gewinnt Pucks." In der Vorbereitung spielten Schütz und Peterka noch gemeinsam mit Maximilian Daubner, einem weiteren Vertreter der Youngster-Fraktion, der zum Saisonstart ebenfalls überzeugte, in einer Reihe, Daubner und Peterka erhielten nun Routinier Mads Christensen an ihre Seite.

"So kann es weitergehen. Zwei Tore zum Sieg beigesteuert zu haben, ist natürlich unglaublich", sagte Peterka. In seinen ersten DEL-Spielen sei er natürlich noch nervös, "aber ich versuche das auszublenden."

Das sagt EHC-Coach Jackson über Talent Peterka

Peterka, genannt J.J., ist gebürtiger Münchner und lernte beim EHC München das Eishockeyspielen. In der vergangenen Saison war er Topscorer der tschechischen U 19-Extraliga, an der das Team der Akademie teilnimmt.

Der Stürmer überzeugt mit seiner Schnelligkeit und dem Drang zum Tor, muss aber in der Abwehrarbeit zulegen. "Dann kann er ein großer Spieler werden", sagt Jackson. Die NHL-Scouts werden alles genau beobachten.