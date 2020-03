Treffen vor wenigen Tagen Coronavirus: Hat sich Prinz Charles bei Albert von Monaco angesteckt?

In Person von Fürst Albert von Monaco (62) ist auch das erste Mitglied eines Adelshauses mit dem hoch ansteckenden Coronavirus infiziert worden. Seit der Fürstenpalast am Donnerstag (19. März) diese Nachricht verkündet hat, herrscht die Sorge, dass sich andere Menschen bei dem 62-Jährigen angesteckt haben könnten. Einer von ihnen könnte theoretisch auch Prinz Charles (71) sein, der Fürst Albert vor neun Tagen bei einem Charity-Event in London begrüßte und ihm dabei direkt gegenübersaß.