Treffen mit Leonardo DiCaprio Greta Thunberg: Diesen Hollywood-Star hat sie tief beeindruckt

Weiter meint DiCaprio: "Die Geschichte wird uns nach dem richten, was wir heute tun, um sicherzustellen, dass künftige Generationen den lebenswerten Planeten genießen können, den wir so zweifellos für selbstverständlich gehalten haben." Er hoffe, dass Gretas Botschaft ein Weckruf an die Führer der Welt ist, "dass die Zeit der Untätigkeit vorbei ist". "Es ist Greta und jungen Aktivisten überall zu verdanken, dass ich optimistisch bin, was die Zukunft bringt", so der Oscar-Preisträger weiter. "Es war eine Ehre, Zeit mit Greta zu verbringen. Sie und ich haben uns verpflichtet, uns gegenseitig zu unterstützen, in der Hoffnung, eine bessere Zukunft für unseren Planeten zu sichern."