Treffen mit der Queen Gibt es eine versteckte Botschaft hinter dem Kleid von Melania Trump?

Vielleicht wollte Trump so aber auch noch einer ganz anderen Frau ihren Respekt erweisen: Audrey Hepburn. Die legendäre Schauspielerin trug 1964 in "My Fair Lady" ein ähnliches Ensemble durch London spazieren. In dem Film spielt Hepburn übrigens eine ungebildete Verkäuferin, die zur feinen Dame der Gesellschaft aufsteigt. Andere sahen allerdings mehr Parallelen zu Kate Winslets (43, "Der Vorleser") Rolle der verwöhnten Rose, die die "Titanic" in dem gleichnamigen Blockbuster in einem ähnlichen Outfit begrüßt wie nun Trump die Queen.