Treffen in Helsinki Neben Putin kann Melania Trump strahlen

Ob es am offiziellen WM-Ball lag, den Putin Trump überreichte? Der US-Präsident gab den Ball an seine Ehefrau weiter - und das Netz hat an dieser Geste so seine Freude. Ein Twitter-User postete zum Beispiel einen Screenshot von Melania Trump mit dem Ball und schrieb dazu: "Okay honey, I'll hold your balls while you hold Putin's". "Balls" wird auch mit "Eier" übersetzt. Sinngemäß heißt das also: "Okay Liebling, ich halte deine Eier, während du Putins hältst". Ein kleiner Seitenhieb auf den US-Präsidenten, dem eine zu enge Bindung zu Russlands Staatsoberhaupt vorgeworfen wird.