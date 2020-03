Treffen der "Next Gen"-Helden "Star Trek: Picard": Rührende Reunion mit Riker und Troi

Gemeinsam sind sie in 178 "Das nächste Jahrhundert"-Episoden und vier "Star Trek"-Kinofilmen in Galaxien vorgedrungen, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Nun feierten Captain Jean-Luc Picard (Patrick Stewart, 79), seine "Nummer eins" Will Riker (Jonathan Frakes, 67) sowie dessen große Liebe Deanna Troi (Marina Sirtis, 64) dank der Serie "Star Trek: Picard" ihre längst überfällige Reunion. Genauer gesagt taten sie dies in der siebten Folge "Nepenthe" der Premierenstaffel der Serie, die hierzulande bei Amazon Prime Video zu sehen ist.