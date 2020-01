Treffen der Generationen Harald Krassnitzer gibt sein "Bergdoktor"-Comeback im Winterspecial

Der Berg ruft (wieder): Für die Winter-Spezialausgabe von "Der Bergdoktor" gibt sich ein ehemaliger Star der Serie die Ehre. Harald Krassnitzer (59), der vor über 20 Jahren selbst die Titelrolle innehatte, dreht derzeit an der Seite des aktuellen Bergdoktors Hans Sigl (50) alias Dr. Martin Gruber. Die Dreharbeiten finden in Ellmau (Kufstein, Österreich) und Umgebung statt und dauern noch bis Ende Februar an. Neben Krassnitzer werden noch Liliane Zillner (26) und Carina Wiese (51) als Hauptdarsteller für die Folge mit dem Arbeitstitel "Mooserhof" aufgeführt.