Treffen bei Dreharbeiten im Trump Tower Christian Bale: Donald Trump hielt ihn für den echten Bruce Wayne

Politisch geht es auch im neuesten Film des 44-Jährigen zu. In "Vice - Der zweite Mann" mimt Bale den ehemaligen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Dick Cheney (77). Das Politdrama läuft am 25. Dezember in den US-amerikanischen Kinos an. In Deutschland soll der Film ab dem 28. Februar 2019 zu sehen sein.