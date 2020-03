Trauung offenbar abgesagt Emma Stone: Keine Hochzeit wegen Corona?

Schauspielerin Emma Stone (31, "La La Land") und Komiker Dave McCary (34) hätten angeblich längst rechtmäßig verheiratete Eheleute sein wollen. Doch wie nun das US-Portal "Page Six" berichtet, ist ihnen offenbar die Coronavirus-Pandemie dazwischengekommen. Die Hochzeit, die ursprünglich am vergangenen Wochenende in Los Angeles habe stattfinden sollen, sei kurzerhand abgesagt worden.